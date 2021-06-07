大灣區增長潛力大 滙豐為個人及企業客戶捕捉機遇

大灣區發展蓬勃，至去年底，經濟總量已達人民幣11.5萬億元，隨着區內的經貿活動增加，個人及企業對跨境金融的需求將隨之上升。香港與大灣區聯繫日趨緊密，繼債券通、滬深港通，「跨境理財通」落地在即，帶來新機遇。面對大灣區日益增長的跨境理財需要，滙豐憑藉超過150年的品牌歷史和遍及全球64個國家和地區的業務網絡，將會全方位支持個人和企業客戶，連通大灣至全球的發展機遇。作為大灣區最大的國際銀行，滙豐近年不斷優化及完善大灣區內的業務布局，透過優秀團隊、豐富的市場知識和完善的環球網絡，為客戶投入灣區作好準備。滙豐粵港澳大灣區業務部總經理陳慶耀表示，未來會循個人銀行及企業客戶業務雙線發展，助不同客戶捕捉大灣區的機遇。個人業務：產品與服務並重伴隨經濟快速發展，大灣區內居民亦累積了相當的財富，推動個人財富管理需求，為香港金融業帶來新增長機遇。為配合快將推出的「跨境理財通」，滙豐已在人手、設施、系統、產品及服務等各方面準備就緒。一旦落實開通細則及時間表，有信心可即時投入服務，為客戶提供全方位的無縫跨境理財體驗。而有意於大灣區置業的客戶，亦可透過滙豐香港按揭支援服務作為中間人角色，聯繫中國內地（包括廣州、深圳、珠海、東莞、佛山及中山等地）的按揭團隊，為客戶提供按揭貸款查詢或申請等的相關協助。不論是打算到大灣區生活、就業、或是發掘娛樂、財富管理等潛力，滙豐的個人理財及財富管理方案均能助客戶更快於大灣區把握每個機遇。滙豐尚玉、滙豐卓越理財客戶及其家人均能於大灣區內外免費享受同等優越地位待遇，時刻體驗無界限的滙豐服務。而使用滙豐Pulse銀聯雙幣鑽石信用卡，可讓客戶於三地同享消費回贈，實現一卡輕鬆暢行大灣區。商業業務：「金融+創新科技」雙引擎策略除了個人客戶的跨境理財需要外，大灣區內的跨境商務發展也愈趨蓬勃，為企業帶來無限商機。滙豐為前往大灣區拓展業務的企業提供跨境流動資金及融資的支援，以及全方位數碼化的大灣區理財服務。滙豐除了是首家在內地推出全渠道移動支付收款平台的國際銀行外，今年也優化了境內外收付匯的系統，為企業更好解決跨境的資金需求，及提供一個更快速的付款體驗。此外，滙豐亦為企業提供「大灣區+」科技信貸基金，以更前瞻性的評估標準為處於發展初期的大灣區創科企業提供融資服務。在數碼服務方面，滙豐已推出首個專為中小企跨境業務需求而設的流動數碼平台 — 「滙豐大灣區企業服務微信小程序」，企業透過單一平台便可獲取與大灣區相關的真知灼見和市場資訊，並同時使用其他銀行服務功能。提示：「借定唔借？還得到先好借！」