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楊潤雄冀教師以身作則打針

2021-06-07 列印
　　港府上周批准降低復必泰新冠疫苗接種年齡下限至十二歲。

   教育局局長楊潤雄表示，愈多人打針，恢復全日面授課堂的可能性亦提高，希望提供多種方法予學校選擇，例如派外展隊到校打針、協助安排旅遊巴予校內人士到接種中心等。



　　就學校教職員目前的疫苗接種率約為一成八，楊指與社會整體接種率相若，有調查同時顯示有兩成以上的老師會考慮或有意願接種疫苗，他相信接種率會提升，希望教師以身作則打針，並協助宣傳。

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