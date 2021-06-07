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美三跨黨派參議員抵台 贈台75萬劑疫苗

2021-06-07 列印
　　美國三名跨黨派參議員昨抵達台訪問，宣佈美國將向台灣捐贈七十五萬劑疫苗。訪問團強調，台灣對美國至關重要。

  總統蔡英文感謝美方伸出援手，形容疫苗對台灣是「及時雨」。台灣昨日新增三百四十三宗本土病例，包括八宗延遲通報個案，再有三十六人死亡。新病例中，新北市佔一百六十宗，其次是佔七十五宗的苗栗縣。



  苗栗縣日前爆發電子廠群組，當局宣佈，所有外籍工人暫停上班。此外，民眾如要進入傳統市場或夜市購物，須於一小時內完成。
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