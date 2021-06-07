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比利時下月啟動疫苗護照 歐盟境外旅客毋須隔離

2021-06-07 列印
　　為恢復旅遊業，歐盟早前批准實行疫苗護照計劃，比利時政府昨亦宣佈，下月一日起加入計劃，來自歐盟境外的旅客，如入境前十四天，完成接種歐盟核准的疫苗，並在入境當日檢測結果呈陰性，入境後毋須隔離；但若然旅客來自發現變種病毒的高風險國家或地區，入境比利時仍要隔離十天，並在入境的第一及七日接受檢測。

　　目前歐盟核准的疫苗，包括輝瑞/BioNTech、阿斯利康及強生。

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