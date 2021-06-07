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46%受訪校未準備好推國安教育

2021-06-07 列印
46%受訪校未準備好推國安教育
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　　隨著《港區國安法》實施，本港學校推行國家安全教育。善德基金會調查發現，整體約四成六受訪學校未準備好推行國安教育，小學比例最高達四成九，中學及幼稚園則佔四成半。

　　調查訪問二百一十八間中小學及幼稚園，四成半受訪小學承認不足，各約四成中學及幼稚園表示不足。各約兩成受訪中小學及幼稚園不清楚校內推行國安教育的時數，約一成小學及幼稚園更在國安教育「零課時」。整體有四成三受訪學校認為設計國安課程及教材不足。幼稚園的辦學團體或校董會及學校管理層，對推行國安教育要求的理解程度較低。



　　團體建議中小學增設中層主任職位，專責統籌校內國安教育推行；當局亦應為不同年級學生需要，提供適切的國安教材等。

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