  • 2021年6月7日 星期一
  • 28º
  • 85%
熱門： 奧斯卡反修例消費券混凝土廠曾志偉

日報新聞 > 港聞

警查的士撞軍營 司機疑精神有異

2021-06-07 列印
警查的士撞軍營 司機疑精神有異
Previous Next

　　一輛的士前日傍晚撞向中區駐港解放軍營車閘，五十三歲司機涉嫌刑事毀壞及無許可證進入禁區被捕，正被扣留調查。據悉「的哥」一度被帶入軍營問話，警方接報到場將「的哥」帶走調查，初步懷疑他精神有異。

　　警方昨午表示，案件交由中區警區重案組跟進，事件中無人受傷。有傳媒引述消息指，有人聲稱事發時被多輛車追趕，卻跟閉路電視顯示的不符，翻查司機相關紀錄，初步認為跟恐襲等無關，懷疑他精神有異。



想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd