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房車逆行警車追 嚇煞市民：好驚啊！

2021-06-07 列印
房車逆行警車追 嚇煞市民：好驚啊！
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　　香港仔有私家車逆線行駛爆發警車追逐驚險場面，網上流傳的車CAM片段可見，一部警車正尾隨追截一輛逆線私家車；私家車在狹窄路面左閃右避，與其他車輛擦身而過，嚇得乘客高呼「好驚啊！」最後疑車撞及一部小巴停下，警方拘捕報稱迷途的逆線司機。

　　前晚九時許，一輛私家車在單程雙線行車的田灣街，逆線行駛，尾隨一部警車響號追截。警方表示，事發時在田灣附近發現該私家車，經一輪追截後，疑車在香港仔貝璐道撞及一輛小巴停下，司機棄車逃走被制服，涉案二十歲司機報稱因迷路逆線駕車，見到警員受驚欲逃，通過酒精呼氣測試，但涉嫌瘋狂駕駛及阻礙警務人員執行職務被捕。



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