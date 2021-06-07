四十五分鐘的行程中，參加者一邊欣賞維港美景，繪畫近年大熱的「禪繞畫」（Zentangle），還可以一邊參加導賞團，參觀香港藝術館、西九文化區等。藝術文化旅程為香港帶來宣傳成效，包括逾二百社交媒體分享，接觸率達四百五十萬，全球宣傳效益逾三千九百萬元。
旅發局首辦藝術工作坊 傳揚港文化
四十五分鐘的行程中，參加者一邊欣賞維港美景，繪畫近年大熱的「禪繞畫」（Zentangle），還可以一邊參加導賞團，參觀香港藝術館、西九文化區等。藝術文化旅程為香港帶來宣傳成效，包括逾二百社交媒體分享，接觸率達四百五十萬，全球宣傳效益逾三千九百萬元。
20歲姊到訪多區商場食肆 三母女染變種病毒疑台灣傳入
本港N501Y變種新冠病毒染疫群組擴大，首名中招的十七歲女病人，其母親及姐姐亦相繼染疫，而姐姐近日曾到訪過荃灣、尖沙咀及深水埗的多個商場及食肆，包括K11 Musea和愉景新城商場，曾逗留相關地點者須...
2021-06-07
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最高可借30萬人民幣 江西銀行推「三胎貸」
中國宣佈實施三孩生育政策後，有民眾抱怨養育費用高，不敢生。江西的一間銀行近日計劃推出「三胎貸」，最高可貸款三十萬（人民幣，下同）。不過，中銀江西分行上周五透過「微信」公眾號表示，「生育消費貸」相關訊息...
2021-06-07
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韓設計師發明「第三眼」
韓國一名工業設計師開發出稱為「第三隻眼」的機械眼球，低頭族將此眼球戴在額頭上後，若前方出現障礙物，就會發出警告聲。 他希望藉此諷刺性解決方案，警告人們手機成癮問題。 據「第三隻眼」設計師、二十八歲的彭閔旭（Paeng Min-wook，音譯）表示：「因為我們的眼睛無法離開手機，所以未來將需要多一隻眼睛。」 彭閔旭示範如何使用此裝置時，引起不少路人的注目。他本人稱：「這是未來人類有三隻眼睛的模樣。」不過路人表示：「我覺得他看起來像是額頭上有一隻眼睛的外星人。最近有許多年輕人可能因為邊走路邊使用手機而發生意外，這個發明對他們是好事。」 彭閔旭指他藉由提出這個諷刺的解決方案，希...
2021-06-07
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瑞士花園遠眺維港海景
大坑老牌豪宅瑞士花園，生活環境綠意盎然，而且坐擁小學12名校網，是次走訪該屋苑靚裝放盤，面積1265方呎，兩房一套設計，一室佈置時尚亮麗，位處半山優勢居高臨下，近望市景及周邊翠景，更可遠眺維港煙花海景...
2021-06-05
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美股三指齊向好 分析指刺激有限 恒指料二萬九關爭持
受較市場預期遜色的經濟數據影響，央行「收水」機會大減，利好美股上周五造好，杜指及標普500指數再逼近歷史高位，市場人士認為，美股造好對港股有一定刺激作用，但動力不大，料恒指在29000點附近爭持。分析...
2021-06-07
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歐聯王者歸位 德國開殺戒
四名德國國腳魯迪格、根度簡、夏維斯和迪姆華拿因為早前參與歐聯決賽未歸隊，上周三友賽1:1賽和丹麥時未能候命，但他們已回歸今晚歐國盃最後熱身賽主場鬥拉脫維亞料會正選披甲。當中鋒將夏維斯和迪姆華拿矢言期待和重返國家隊的湯馬士梅拿首次合作，後者亦表示會好好照顧這兩名歐聯王者，一起合力領軍取勝。（香港時間周二凌晨2:45開賽） 德國上周三於奧地利中立場與丹麥賽和1:1，但四名分別效力車路士和曼城的國腳因剛出戰完歐聯決賽而未能候命，令球隊實力大打折扣。四人賽後已先後歸隊，今仗可以復任正選，德軍教練路維期待球隊夫添出擊，可在這場歐洲國家盃前最後一場熱身賽交出好表現：「我們有完整的陣容進...
2021-06-07
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【新食店推介】荃灣新美式餐廳b.o.t.h. by Texas Burger 必食燒骨髓牛肉芝士漢堡
荃灣新食店b.o.t.h. by Texas Burger是美式餐廳，主打特色美食及墨西哥菜，包括自家原創的原條牛骨髓漢堡包、墨西哥玉米脆片沙律及每天供應的早午餐菜式，用美食為抗疫生活打氣。 每日供...
2021-06-03
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無線播《鬼上你架車》對撼 MIRROR調教抗花姐 姜濤自爆已打針
ViuTV與TVB的電視大戰愈演愈烈，高層曾志偉曾指ViuTV節目題材偏門，只能與J2比較，J2突然「變陣」，將原本只在收費台播出、由方力申及當奴主持的節目《鬼上你架車》，當特備節目J2播出，與今晚首...
2021-06-07
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社論——不打齊兩針 頂不住變種疫魔
本港連續四十多日沒有源頭不明新冠肺炎病例的記錄，被一宗英國變種病毒確診個案打破，反映本港外防病毒多嚴密，市民也努力防疫，但病毒防不勝防，百密一疏，本港又再陷爆疫威脅。由於變種病毒傳播力強，不排除短時間內引起廣泛的傳播，市民現在要相信科學，唯有靠接種新冠疫苗，才能保障自己。 病毒不斷變種，藥廠需時調整疫苗，才能應對。只有盡快完成接種兩劑新冠疫苗，才可以有抗體，即使感染病毒，出現嚴重病情或致死機會都會相對地較低。近期去打針的人較多，但本港整體接種率僅二成多，未足以建立集體抗疫屏障，需要急起直追。近期各界提供多元化誘因，加上英國變種病毒首次入侵香港，據當局統計數字和私家醫生報告，...
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馬場浮世繪——明月千山黎海榮又得關照
黎海榮今季成績沉迷，幸好徐雨石仍有關照，昨日騎者便憑石廄「明月千山」食頭胡，取得本身季內第四場頭馬，而此駒今季兩W都是由黎海榮經手。至於另一位曾與黎海榮合作搏殺的練者是文家良，騎練季內合作贏過「好友無...
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