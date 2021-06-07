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旅發局首辦藝術工作坊 傳揚港文化

2021-06-07 列印
■旅發局首度舉辦「虛擬藝術工作坊」。
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　　旅發局首次舉辦「虛擬藝術工作坊」，希望借助各藝術文化活動，維持香港在國際的曝光率。旅發局指本港五月舉辦多項大型藝術活動，但疫情下外國傳媒或旅客仍難親身來感受香港的藝術氛圍，故特別舉辦七場「虛擬藝術工作坊」，有近二百三十名來自內地、東南亞、日本、韓國、英國、法國等地的記者，及超級香港粉絲參與。

　　四十五分鐘的行程中，參加者一邊欣賞維港美景，繪畫近年大熱的「禪繞畫」（Zentangle），還可以一邊參加導賞團，參觀香港藝術館、西九文化區等。藝術文化旅程為香港帶來宣傳成效，包括逾二百社交媒體分享，接觸率達四百五十萬，全球宣傳效益逾三千九百萬元。



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