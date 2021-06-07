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賤男跟蹤偷拍裙底被捕

2021-06-07 列印
　　警方去年四月至今年五月分別接獲年齡介乎十三至二十八歲的兩名女子、一名女童及一名男童報案，分別指被一名男子跟蹤、偷拍及作出騷擾行為。

　　西九龍總區刑事部人員翻查大量閉路電視片段，鎖定一名涉案男子，上周五於尖沙咀拘捕一名二十五歲男子，涉嫌破壞公眾體統及遊蕩。



　　有消息指出，四名受害人發現被可疑男子尾隨，因擔心而報警求助，該男子疑曾偷拍其中一人的裙底。

　　警方呼籲未報案的同類案件受害人，或目擊案發經過的人士，與警方聯絡，亦呼籲市民應好好照顧年幼子女，切勿讓子女獨自外出或返家。

　　「破壞公眾體統（有違公德）」最高可判囚七年，其訂立是為了防範有傷風化及破壞秩序的事件發生。

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