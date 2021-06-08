領展送餐券電器 恒基一千萬谷針 打疫苗抽黃金

商界「谷針」，不遺餘力。繼有發展商推出「打針抽樓」等誘因後，恒基兆業集團推出「打針抽黃金」，將舉辦六次抽獎，合共送出999足金共三百両，總值逾五百萬元，頭獎獨得價值逾一百萬港元的足金六十両。恒基兆業公佈，自本月至九月期間將舉辦六次抽獎活動，合共送出999足金共三百両，以及逾百萬元消費購物禮券，加上系內煤氣公司同期推出三百萬元的疫苗推廣活動，送出獎品總值近一千萬元。凡在本港打齊兩針並年滿十八歲的香港居民，均可參加，預計本月下旬起網上登記，由七月起每兩星期舉行一次電腦抽獎。頭獎送60両足金首五輪抽獎活動，每次送出「金獎」名額二十個，得獎者各可得999足金一両；另分別有一千元商場電子購物禮券及超市零售現金券，得獎名額各有一百個。集團於九月會舉行最後一輪大抽獎，其中頭獎可獨得價值逾一百萬元的999足金六十両，二獎名額有兩名，各可得價值逾五十萬元的999足金三十両，而三獎名額有八名，各可得價值逾十七萬元的999足金十両。恒基地產為鼓勵員工盡快打針，將設立獎金制，若在九月底前全公司打兩針員工達七成，打針員工每人得一千元；若接種率達八成五，打了針員工每人再得二千元獎金；員工亦可享四天有薪「疫苗假期」。現金津貼打針員工恒基兆業成員之一、美麗華集團表示，打了針員工除了享兩天有薪「疫苗假期」，若接種率達七成，料每名員工可獲一千元獎勵。此外，領展將於十月底舉辦抽獎活動，獎品包括五千元中式酒樓餐飲現金券共四百份，以及小型家庭電器，總值逾二百萬元，打了針市民可於九月初網上登記。領展會在全港各區商場的客戶服務櫃台，協助不便上網的合資格市民登記。另外，就本港安老院舍的疫苗接種率非常低，安老服務協會主席陳志育指業界期望在短期內公佈疫苗假期或大抽獎等措施，鼓勵員工打針。他提及，院舍員工目前每月可獲二百元強制檢測津貼，但打了針員工則沒任何津貼，促政府檢討，將用於檢測及津貼的資源，轉為鼓勵打針。