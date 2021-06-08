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英皇贈二萬張戲票

2021-06-08 列印
英皇贈二萬張戲票
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　　打了針，有戲睇。英皇集團宣佈，旗下英皇戲院將送出二萬張戲票，鼓勵市民積極接種疫苗。戲票將贈予香港總商會以抽獎形式送出，在全港英皇戲院通用。凡於八月三十一日或之前年滿十八歲，並在本地打齊兩劑新冠疫苗的身份證持有人，都可參加戲票大抽獎。

　　英皇集團亦為已打針的員工提供額外兩天疫苗假期，以及每位獲三千港元旗下業務購物消費禮券。集團稱，正積極籌備員工接受外展接種服務，希望為員工提供便利。

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