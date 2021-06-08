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七成受訪者認同打針假有助鼓勵接種

2021-06-08 列印
七成受訪者認同打針假有助鼓勵接種
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　　中文大學一項民調顯示，逾五成受訪者認為愈多市民接種疫苗，生活能夠愈快恢復正常；近七成受訪者認同「給予疫苗接種者在每次打針後放有薪假期」，是最有效鼓勵市民打針的方法。

　　中大香港亞太研究所上月下旬訪問約七百名成年人，逾五成受訪者非常同意或同意「愈多市民接種疫苗，生活就能愈快恢復正常」，但有三成七人非常不同意或不同意上述看法。



　　鼓勵市民接種疫苗方面，近七成受訪者認同「給予疫苗接種者在每次打針後放有薪假期」是最有效的方法，其次是「疫苗接種者前往大灣區可免隔離」，佔近四成八，但有近五成八人非常不同意或不同意「疫苗接種者可獲得現金獎勵」。

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