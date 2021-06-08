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天水圍Alpha感染個案 疑檢疫走漏社區傳播

2021-06-08 列印
天水圍Alpha感染個案 疑檢疫走漏社區傳播
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　　天水圍十七歲少女早前確診英國變種新冠病毒Alpha，其母親確診後，二十歲的胞姊亦確診，病人的樣本帶有N501Y變異病毒株，但並沒帶有L452R或E484K變異基因。少女的感染源頭仍然未明，理大醫療科技及資訊學系副教授蕭傑恒（見圖）估計，少女可能受「走漏」入社區的輸入個案感染，並非由以往在港確診的英國變種個案直接傳播。

　　蕭傑恒形容，目前正與時間競賽，盼盡快找出感染源頭及進行堵截，坦言難度較上次南非變種病毒群組較大，因當時可針對外傭進行檢測。



　　港大感染及傳染病中心總監何栢良則相信，有輸入個案從檢疫酒店「走漏」入社區，中間更可能已經過一次傳播，再感染涉事家庭，建議當局為近三至四個星期，從高風險地區抵港、並完成檢疫的人士，進行回顧式追蹤，並為他們檢驗抗體，估計涉及二千至三千人。

　　本港昨天新增七宗確診個案，除了十七歲少女的胞姊，其餘六宗為輸入個案。

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