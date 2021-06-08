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$5000電子消費券 最快下月登記

2021-06-08 列印
$5000電子消費券 最快下月登記
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　　財政司司長陳茂波（圖）昨日表示，「五千元電子消費券」計劃的準備工作已進入最後階段，預計本月下旬公佈詳情，下月起接受登記。

　　陳茂波在立法會表示，當局正與四間營辦商進行系統測試。如測試結果滿意，將在本月下旬公佈計劃詳情，包括登記手續及發放安排。營辦商之一WeChat Pay HK昨天宣佈，為支持消費券計劃，五月二十日至十二月三十一日期間，中小商戶使用「WeChat Pay HK收錢碼」，收款交易手續費全免，亦會為用戶額外推出不同優惠。



　　  陳茂波再次呼籲市民接種疫苗，強調廣泛接種，可恢復與內地及外地的通關，但若本港接種率低，全球疫情受控，並已大規模接種疫苗時，香港會變成孤島，屆時經濟受挫、就業受壓。

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