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離廣州佛山 檢測證明收緊

2021-06-08 列印
　　內地批准新冠疫苗緊急使用年齡範圍擴大至三歲以上，國務院聯防聯控機制疫苗研發專班負責人指，專家已經對三至十七歲人群使用疫苗的安全性進行論證。

　　內地新增十九宗確診個案，五宗本土病例全部來自廣東，其中廣州佔四宗。深圳新增一宗確診個案，患者是鹽田港工人。



  昨日中午起，有需要離開廣東的廣州和佛山市民，須持有四十八小時核酸檢測陰性證明。

　　另外，澳門今早十時起要求所有往返廣東與澳門人士，由原先須持有七日內的核酸檢測陰性證明，轉為四十八小時內；若未能出示，非澳門居民不准入境，不排除未來要持有疫苗接種證明。

　　澳門衛生局指出，不排除會進行全民核酸檢測，視乎整體疫情變化。

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