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美股中段跌72點

2021-06-08 列印
　　美國股市本周首個交易日早段窄幅上落，杜指中段報三四六八三點，跌七十二點；納指則報一三八二七點，升十三點。滙控美國預託證券價格見四十八點八七港元，升零點一七港元；騰訊則見六百點五七港元，升零點○七港元。紐約期金報每盎司一千八百九十五點二美元，升三點二美元；紐約期油則報每桶六十九點二二美元，跌零點四美元。

　　美國總統拜登的四萬億美元基建大計周三在眾議院表決，對於計劃會否推高通脹惹來爭議，財長耶倫早前指出，即使通脹與利率因此而上升，對美國經濟也有正面效益。

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