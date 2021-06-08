  • 2021年6月8日 星期二
  • 27º
  • 85%
熱門： 奧斯卡反修例消費券混凝土廠曾志偉

日報新聞 > 港聞

產後嚴重掉髮 生髮片挽救

2021-06-08 列印
　　生完寶寶的新手媽媽大概都會經歷掉髮，眼看洗澡後地上掉落的頭髮，和梳子上的大片頭髮，都讓人覺得很沮喪。掉髮的其一原因是照顧孩子所附加的壓力，其二是生育後身體內雌激素驟降。產後修復期不可以進補含有激素的食物，也要小心各種外用的產品，選擇安全無害的生髮產品就比較難。

　　NEW NORDIC生髮片的長髮效果，經過法國實驗室的臨床試驗，持續服用兩到四個月，63%的人掉髮減少，67%的人聲稱髮質整體改善了，更有87%的試驗者推薦這款產品。



　　對現代人來說，沒有激素，成分天然無害是最重要的食物安全標準。NEW NORDIC生髮片只選用無激素的天然草本，以及有益的礦物質鋅和銅。給髮囊提供需要的營養，讓髮囊能夠長出健康的新髮。

　　生髮片內的問荊萃取物含有豐富的有機硅，這種草本的有效成分能促進頭髮生長。生髮片內還含有礦物質銅，能維護頭髮的髮色，延緩白髮的生長速度。

　　今天雖然提到產後掉髮的問題，事實上生髮片是男女都適合服用的保健產品，而長期服用才能有一頭秀髮來保持容貌。頭髮是影響容貌的重要因素之一，愈早改善愈好，要是掉髮持續下去，可能很難恢復到原來的樣子了。

　　現在生髮片在萬寧和屈臣氏都能買到，即日到六月十七日可以享受到買二送一的優惠。一直服用的客戶可以為接下去幾個月好好囤貨了。

　　NEW NORDIC是總部在瑞典的國際公司，在其他國家有的產品，如果在香港沒有賣，也歡迎大家來寫郵件到[email protected]。此外，歡迎大家來Facebook和IG聯繫NEW NORDIC，向NEW NORDIC提出可改進的建議。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd