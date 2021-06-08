產後嚴重掉髮 生髮片挽救

NEW NORDIC生髮片的長髮效果，經過法國實驗室的臨床試驗，持續服用兩到四個月，63%的人掉髮減少，67%的人聲稱髮質整體改善了，更有87%的試驗者推薦這款產品。
對現代人來說，沒有激素，成分天然無害是最重要的食物安全標準。NEW NORDIC生髮片只選用無激素的天然草本，以及有益的礦物質鋅和銅。給髮囊提供需要的營養，讓髮囊能夠長出健康的新髮。
生髮片內的問荊萃取物含有豐富的有機硅，這種草本的有效成分能促進頭髮生長。生髮片內還含有礦物質銅，能維護頭髮的髮色，延緩白髮的生長速度。
今天雖然提到產後掉髮的問題，事實上生髮片是男女都適合服用的保健產品，而長期服用才能有一頭秀髮來保持容貌。頭髮是影響容貌的重要因素之一，愈早改善愈好，要是掉髮持續下去，可能很難恢復到原來的樣子了。
現在生髮片在萬寧和屈臣氏都能買到，即日到六月十七日可以享受到買二送一的優惠。一直服用的客戶可以為接下去幾個月好好囤貨了。
NEW NORDIC是總部在瑞典的國際公司，在其他國家有的產品，如果在香港沒有賣，也歡迎大家來寫郵件到[email protected]。此外，歡迎大家來Facebook和IG聯繫NEW NORDIC，向NEW NORDIC提出可改進的建議。