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台增211本土病例 三級警戒延至月底

2021-06-08 列印
　　台灣再多二百一十四人確診新冠肺炎，當中二百一十一人屬本地個案，主要來自新北市及台北市，全台新增二十六人病逝，累計二百八十六名新冠病人去世。當地延長三級防疫警戒至本月二十八日，繼續暫停面授課堂。

　　台灣空軍首次出現軍營內感染個案，在台北某空軍基地，一名軍官上周二起發燒，經檢測後確診，並已傳染予同寢室的一名同袍。台灣軍方至今共有七名軍人確診。



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