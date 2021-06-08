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英與交友程式合作 推打針徽章及獎勵

2021-06-08 列印
　　英國政府與Tinder等八個交友應用程式合作，讓用家可在個人資料上顯示已接種疫苗的徽章，部份程式亦會提供額外獎勵，例如免費積分或更多高級功能。

  程式Bumble亦會讓用家展示於疫情下的約會喜好，例如對社交距離和戴口罩的看法。



　　西班牙近日亦開放予已打針的旅客入境，同時重新讓郵輪停靠，期望重振當地旅遊業。另外，日本打算推出「疫苗護照」重啟旅遊業，據報最快在夏季推行，方便已打針的國民商務出行。

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