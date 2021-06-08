2021社區文化大使計劃 將藝術融入社區

生活處處是舞台，社區中也可找到藝術的蹤影。由康樂及文化事務署舉辦的「社區文化大使計劃」，今年支持22個社區文化大使，於2021年4月至2022年2月期間，以年度主題「家庭關愛及親子關係」及「推動不同能力人士參與表演藝術」，遊走各個社區，透過多個免費表演節目，向市民大眾推廣表演藝術。今次率先向大家介紹三個將會在6至8月登場的文化大使！古典音樂 趣味探險學習古典音樂對小朋友有不少好處，但過份側重樂理知識，容易令他們敬而遠之。一舊飯團於今年舉辦的《親子古典音樂大笪地》透過不少互動環節，營造輕鬆又愉快的氣氛來增加親子學習古典音樂的趣味。在為期兩天的體驗日中，藝團安排各種親子互動趣味活動，如劇場演出、社區體驗藝術工作坊及講座，讓父母與孩子在快樂的氣氛下，認識多首不同時期及風格的古典音樂名著。音樂總監李咏絃博士（蛋糕姐姐Dr.Sarah）表示，戲劇元素能讓小朋友投入古典音樂的世界，從中發掘對古典音樂的興趣。例如今次活動劇目之一《吱吱喳喳動物嘉年華》，以小朋友到動物王國進行音樂探險的故事為引子，配合法國作曲家聖桑的《動物嘉年華》組曲，當中有《袋鼠》、《烏龜》及《天鵝》等樂曲演出。小朋友與家長不單是觀眾，還可參與其中，為不同動物解決問題。有興趣參與《親子古典音樂大笪地》可到一舊飯團網頁了解詳情及報名。父母與子女 有如來自兩個不同星球父母與孩子的思考方式不盡相同，跟孩子好好溝通是一大學問。製作劇場希望透過是次音樂劇《渺渺的秘密星球》，帶出親子關係就像兩個星球的人如何互相認識和融合，在陌生的接觸中建立愛與關懷。故事靈感正是來自藝術總監黃志榮與孩子溝通的趣事，藉此劇讓孩子與家長互相了解：「孩子分析語言的能力較弱，但感覺十分敏銳，從成人的眼神、感情流露、身體語言等，知道家長的喜怒哀樂。而這種感知技能在成長的過程中可能會被生活或社會所磨滅。」是次音樂劇場，會在對話以外加入音樂、舞蹈、布偶劇、互動遊戲等元素，讓觀眾可以更加投入其中。劇中的歌曲由劇團原創，黃志榮特地分享其中一句歌詞「想泥土存滿養份，加肥料嘗試滿分，曾迷失返轉頭，終於知道愚笨」。他認為家長會產生共鳴，並有所反思，讓觀眾思考家長陪伴孩子成長重要，還是只顧讓孩子上各式各樣的補習班或興趣班重要。有關節目詳情，請留意製作劇場Facebook專頁。圍桌吃飯聊天 拉近親子關係7A班戲劇組過往曾多次入選「社區文化大使計劃」，節目內容都會觸及本土特色，為配合「家庭關愛及親子關係」主題，藝團舉辦《飯桌上的「戲」味：家的感覺．食過都話正》，嘗試以「吃飯」來探討家庭關係。與家人圍坐在一起吃飯，是中國人其中一個重要的生活文化。在飯桌上聊聊生活大小事，是兒時溫暖的回憶。計劃統籌羅秀慧表示：「過去的一些傳統已逐漸消失，年輕一輩願意埋枱吃飯已算難得。」因此，劇團希望透過社區巡迴演出《隔離飯又點夠阿媽香》劇中主角小暉在疫情下「一日三餐即食麵」的生活憶起小時候母親的巧手廚藝，時空轉移回到媽媽未患腦退化前，趕緊學懂她的手藝，重塑昔日一家人圍埋食飯的人情味。為了加深大眾對昔日飲食文化的認識，同場加映《豆腐膶的美味天堂》流動展覽。在「豆腐膶」大小的老舊廚房，滿載着上一代香港的飲食文化與智慧。在展覽中，藝團將會以裝置藝術的形式展示昔日用膳的趣味小知識及家傳食譜等。除上述三個文化大使活動外，「社區文化大使計劃」尚有其他多樣化的免費表演藝術活動，若想了解更多詳情，請瀏覽康文署觀眾拓展辦事處的網頁及計劃的Facebook專頁。詳情請瀏覽：www.abo.gov.hk