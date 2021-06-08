﻿跨部門專組：﻿﻿本土恐怖主義地下化﻿

由六大紀律部隊組成的跨部門反恐專責組，透露前年社會運動爆發後，共破獲二十二宗涉及爆炸品原材料和真槍案件；為防範有人於今年七一前後發動「孤狼式」襲擊，警方一直深入搜集情報。海關已引入最新人工智能及電腦系統檢查出入境人士，並首度培訓槍械搜查犬；入境處去年在出入境管制站截查逾七千人，監察或拒絕與恐怖活動有關連訪客入境。一八年四月成立的跨部門反恐專責組日前召開記者會，專責組高級警司梁偉基表示，目前編制有四十九人。七一回歸紀念日將至，對於如何防範恐襲，警方發言人表示，目前沒有具體情報顯示香港可能成為恐襲目標，警隊會繼續不斷檢視環球及本地情況，適時進行風險評估，以檢討防範策略。跨部門反恐專責組為逾萬名紀律部隊人員提供培訓，且定期針對各類型的恐怖襲擊舉行演習，以應對包括「無人機」投擲炸彈等恐襲新手法。警方至今破獲十七宗牽涉爆炸品原材料案件和五宗涉及真槍案件，反映本土恐怖主義威脅猶存，更有地下化跡象。梁續稱，近年海外的「孤狼式」襲擊難以預防，本地少數極端份子性質亦相似，會收集情報，亦會留意網上會否有煽動極端暴力內容，需要時會申請手令「封網」。海關情報科反恐怖活動統籌課監督葉雪瑩表示，去年截獲一百四十九宗與戰略物資相關案件，近期正著手培訓槍械搜查犬。據悉，是因去年底搜獲的非法槍械配件增加所致。入境處首席入境事務主任葉兆強指，去年在各出入境管制站進行逾三千次巡查行動，截查逾七千人。隨着違法反修例示威者陸續被判囚，懲教署反恐專責組總懲教主任馬俊賢指，「智慧監獄」增加了「影像分析及監察功能」，以加強監察有潛在風險的在囚人士。