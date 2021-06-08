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盧文端：支聯會只有解散或取締

2021-06-08 列印
　　全國僑聯副主席盧文端在報章撰文，指在《香港國安法》下，支聯會只有解散或取締兩個選擇。支聯會秘書蔡耀昌回應說，以各種方法威嚇支聯會情況愈來愈嚴重，支聯會一貫以來是「處驚不變」，繼續堅持悼念六四。

　　上周五是六四事件三十二周年，蔡耀昌在電台節目形容警方當日非常大陣仗，不少穿黑衣的市民在街上亮著手機燈，均被截查和阻止，相信警方行動的背後有政治考慮。



　　另外，立法會議員謝偉俊指警方基於疫情禁止六四集會，及引用《公安條例》封閉維園，毋須避忌，認為政府應對外講清楚。

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