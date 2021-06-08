各地巡演隔離逾百天 港樂指揮廖國敏回歸

新冠病毒去年攻佔人類生活，全球陷入疫情之中，需要環遊世界巡演的音樂家，被迫面對新挑戰。擔任香港管弦樂團駐團指揮逾半年的廖國敏接受本報專訪時說，為了與世界各地的觀眾分享音樂，他逐漸適應「隔離就係工作嘅一部份」，抱着「Just do it！（去做就是了！）」的心態，昨日剛結束從台灣返港的檢疫期，在酒店期間獨自度過其四十歲生日，也完成疫下第七次、逾一百多天的隔離生活。他說，即使苦悶，但同時令他更珍惜與親友和樂迷面對面的交流。生於澳門的八十後廖國敏，先後在香港及海外接受鋼琴和音樂教育，經多番努力後獲美國費城樂團委任成為首位華人助理指揮，並在法國巴黎舉行的國際史雲蘭諾夫指揮大賽贏得亞軍（冠軍從缺），自從打出名堂，成為世界各大樂團炙手可熱的年輕指揮家。今年二至五月廖國敏完成在台灣的十場演奏會後，於上月中旬返港，惟台灣疫情迅速升溫，他於臨飛前一晚凌晨，得悉港府收緊了對台灣入境者的防疫限制，包括旅客要持有核酸檢測呈陰性報告和隔離期延長至二十一日，「當時聽到呢個消息後，簡直晴天霹靂，又要改航班和檢疫酒店，第二日仲要馬上衝去當地醫院做檢測。」隔離延長酒店獨自慶生廖國敏慨歎道原先只需十四日的隔離，完了便可於上周六與親友慶祝四十歲生日，最後因隔離延長，變成獨自一人在酒店內度過，無可奈何地說：「計劃趕不上變化！」連同二月抵達台灣後的檢疫，他今年合共被隔離約四十天，至昨夜凌晨才再次回復自由身，但他樂觀地預料：「其實舊年隔離過五次、超過七十日，希望今年（日數）會少過上年。」回想起第一次隔離，他坦言初時的生活日夜顛倒，身心不太健康，始醒覺要編排正常的作息和把握時間溫習樂譜，預備隔離後的音樂會，「一開始覺得好辛苦，但發現原來都唔係一件壞事，因為有充裕嘅時間做準備，亦開始明白到隔離就係工作嘅一部份，Just do it！（去做就是了！）」感激妻子陪伴與支持音樂家的身份令他要不斷穿梭各個城市巡演，廖國敏亦特別感謝台灣籍的妻子的支持，陪他一起面對和分擔工作的壓力，令他體會到不論是與家人、朋友或觀眾，能夠保持面對面的交流是無可取代的。本周五及六，廖國敏將帶領港樂演奏音樂會《天方夜譚》，為觀眾帶來兩首俄國經典作品，以及下周在香港首演影像及得獎配樂作品BBC《天與地II》。