  • 2021年6月8日 星期二
  • 27º
  • 85%
熱門： 奧斯卡反修例消費券混凝土廠曾志偉

日報新聞 > 港聞

港台《脈搏》遭投訴 通訊局指理據不足

2021-06-08 列印
　　通訊事務管理局裁定，去年三月香港電台英文節目《脈搏》的記者，追問世衞會否接納台灣為成員，接獲的相關投訴理據不足，決定毋須向港台採取進一步行動。通訊局認為節目反映多個觀點，亦無證據顯示對受訪者不公。港台承認節目中的內容，或令公眾錯誤理解和違反「一個中國」原則，日後會確保節目履行《港台約章》。

　　港台發言人回應指，雖然節目無違反《電視通用業務守則》，但理解節目的表達方式，已引起強烈公眾關注，已吸取經驗，會確保港台製作人員對「一個中國」原則有清楚及正確理解。



　　港台另一個英文節目《給香港的信》，四月有一集原定由屯門區議員巫堃泰撰寫的節目被臨時抽起，內容涉向還柙人士說復活節快樂。港台網站顯示有關節目取消，將改播新節目，內容圍繞公民社會議題。港台指節目編排及調動屬正常運作。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd