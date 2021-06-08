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劏房闢假身份證工場拘無業女

2021-06-08 列印
■警方展示檢獲證物。
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　　警方昨日在黃大仙搗破一個家庭式假身份證製造工場，檢獲二十四張假身份證及半製成品，拘捕一名二十八歲無業女子，相信不法份子在黑市出售假身份證，每張六至八千元，用以開設銀行戶口洗黑錢，或申請信用卡簽帳。目前案件仍在調查中。

　　警方根據線報，搜查黃大仙寧遠街一個劏房單位，發現二十四張假身份證，一批真身份證及回鄉證，以及製作假證件的工具。警方指，疑犯的製作設備非常簡陋，他們用電腦將照片加在真身份證上，之後電腦打印，並沒加入防偽特徵，只要稍微鑒辨，便知是假證件。警方相信行動中檢獲的真身份證，是疑犯在街上檢到，或偷竊銀包獲得，呼籲市民若遺失證件，要立即報失，並向銀行更新資料。



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