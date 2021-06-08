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揮鎚扑傷前外母婿畏罪上吊危殆

2021-06-08 列印
揮鎚扑傷前外母婿畏罪上吊危殆
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　　一名四十一歲男子昨凌晨到前妻位於樂華南邨的住所探望女兒，其間與前岳母爭執，並用硬物襲擊對方頭部致受傷濺血，姓黃前妻其後報警。警方到場處理，發現男子在廚房用皮帶上吊，將其救下，他當時昏迷，其後送院，情況危殆。案件列作傷人及企圖自殺處理。

　　警方透露涉案姓謝男子到達上址，惟因家庭問題與前岳母發生口角；在單位檢獲刀及鎚仔，涉案男子與前妻母親關係惡劣。當時黃女與現任男友身處露台，聞吵鬧聲走出查看，黃女及男友急忙上前制止及報案求助，有人乘亂離開單位，惟未幾折返進入廚房，懷疑畏罪以皮帶上吊自殺，由於事發後現場一片混亂，並無發現謝返回及作出輕生之舉。



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