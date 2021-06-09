德國周一友賽擺出苦練已久的三四三陣式，主場大破拉脫維亞7:1。日耳曼軍團教練路維和主將湯馬士梅拿異口同聲指戰術奏效，傳聞今仗十一名正選十將已確定位置，只餘右翼成夏維斯和利萊辛尼之爭。 上仗德國以三四三鬥丹麥僅和1:1，今仗此陣式終於踢出彩虹。七球士哥當中，除了對方門將奧索斯一球烏龍外，其餘六球由不同球員攻入，主帥路維滿意道：「很高興我們的戰術終於奏效，過往一直討論的把握力問題，今仗亦成功改善。」 夏維斯辛尼爭做右翼 作為歸隊後第二仗，湯馬士梅拿今仗亦錄得入球和助攻各一。這位三十一歲假中鋒矢言：「我們成功令拉脫維亞完全落在戰術佈置的圈套當中。」不過，路維強調仍未決定歐洲國家盃...

2021-06-09