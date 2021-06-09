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天水圍變種個案 牽涉萬人強檢

2021-06-09 列印
　　本港昨天新增三宗新冠肺炎輸入個案，分別來自哥倫比亞及印尼，其中兩人帶有N501Y變種病毒，本地再次「零確診」。

　　特首林鄭月娥表示，本港經三十多日無本地確診個案後，上周六再次出現源頭未明本地個案，並帶變種病毒，政府對此有些失望，亦非常關心。



　　針對天水圍感染變種病毒的三母女，衞生署安排她們共一百四十名緊密接觸者進入檢疫中心，上述緊密接觸者的三百五十名同住人士，亦已接受強制病毒檢測。三名患者曾到訪的三十二個處所，被列入強制檢測名單，或涉逾一萬人須接受檢測。

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