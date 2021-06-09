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日報新聞 > 港聞

美股中段跌73點

2021-06-09 列印
　　美國政府計劃加強打擊不公平貿易，市場關注中美貿易前景，美股窄幅波動，杜指中段報三四五五六點，跌七十三點；納指則報一三八五五點，跌二十六點。滙控美國預託證券價格見四十八點七九港元，跌零點一一港元；騰訊則見五百九十九點九一港元，跌一點○九港元。

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