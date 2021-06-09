打針後「無抗體」 于常海：極少數

市民打了疫苗後，若接受抗體檢測結果呈陽性，代表接種了兩針疫苗，或者曾受病毒染疫。不過，個別人士打針或染疫後，身體是不會產生抗體的。香港檢測和認證局主席于常海教授表示，其實驗室約三十名打了針職員，早前檢驗自身的抗體水平，發現年輕員工的抗體水平不錯，但一名長期服藥員工的抗體水平相當低，接近「無抗體」。他指，業界正研究市民打針後，一旦感染病毒，記憶B細胞能否辨識並作出反應。于教授強調，「打針一定有用過唔打」，只有極少數人不產生抗體。呼吸系統專科醫生梁子超亦稱，現階段不能以抗體水平來決定保護性，細胞免疫也與保護有關，而人體打針後會否出現抗體，因人而異，視乎個人身體情況及暴露於病毒的程度及時長。除了特殊醫療需要，一般市民是不需檢驗抗體水平。