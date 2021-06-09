  • 2021年6月9日 星期三
  • 27º
  • 94%
熱門： 消費券八達通裸女出浴MIRROR打針優惠

日報新聞 > 港聞

廣東增19本地確診 染疫漢瞞報接觸史遭刑拘

2021-06-09 列印
　　廣東省新增十九宗新冠肺炎本地個案，當中十四宗來自廣州，三宗來自深圳，其餘兩宗分別來自佛山及湛江。廣州再收緊防疫措施，即日起關閉市內中高風險及封閉、封控管理區域的農貿市場。在新增九人確診的荔灣區白鶴洞街道，部份居民撤離到隔離酒店。

　　廣州市公安局指一名男子上月底曾到過白鶴洞街道探望父母，其父母之後確診，男子本月初發病後曾兩度到醫院求診，但沒有如實向醫生報告曾接觸過患者及到過高風險場所，涉嫌妨礙傳染病防治已被刑事拘留。繼廣州後，深圳、佛山、中山等多地亦開展大規模核酸篩查工作。



　　另外，台灣新增二百一十九宗本地個案，另再多二十二人病逝，累計三百零八名新冠病人離世。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd