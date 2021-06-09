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感染印度變種病毒 致血栓令身體組織壞死

2021-06-09 列印
　　印度有多名醫生報稱近期在臨牀上發現，感染Delta變種新冠病毒（即印度變種病毒）的病人，會出現聽力損失、血栓導致身體組織壞死、關節痛、扁桃腺嚴重發炎等病狀。孟買一名心臟專家指出，過去兩個月曾治療八名血栓併發症患者，當中兩人需要截肢保命。另有專家推測血栓是由變種病毒引起，但強調要再對兩者關係進行研究。

　　印度再多八萬六千多人染疫，是兩個多月以來新低，另有再多約二千一百人病逝，累計死亡個案突破三十五萬宗。總理莫迪宣佈本月二十一日起由中央政府統一採購疫苗，其中七成五疫苗將提供予十八歲以上國民免費接種。



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