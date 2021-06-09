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澳門禁黃紅健康碼者乘公共交通

2021-06-09 列印
　　澳門昨宣佈大幅收緊防疫限制，健康碼黃碼或紅碼者不允許乘坐公共交通工具，包括巴士、的士及輕軌；巴士和的士司機有權查閱乘客健康碼。今日起進入飲食場所，必須出示有效的澳門健康碼綠碼，黃碼及紅碼人士不得進入。澳門衞生局局長指正籌備全民檢測，暫沒有具體的日程時間表。

　　澳門指因應鄰近地區疫情變化，凡進入澳門娛樂場、酒店場所和公寓、出入境大樓、醫療機構的人士必須要出示澳門健康碼。而街市、大型超市、卡拉OK、健身院及美容院、電影院等，場所可根據自身條件決定是否要求入場人士出示澳門健康碼。澳門就籌備全民檢測，正物色不同的採樣點，亦正準備儀器設備和試劑，以及人員調配等。



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