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立會議規委通過流會缺席議員罰款

2021-06-09 列印
　　立法會議事規則委員會通過修訂《議事規則》的建議，若立法會會議因法定人數不足而流會，任何沒有合理理由而缺席的議員，將被罰款，初步暫定金額是議員的日薪，即為三千四百元。有關建議要經政府修例才可執行。

　　委員會主席謝偉俊稱亦通過其他建議，包括規範議員的衣著，只能穿商務服飾出席立法會會議，議員發言時展示的物品只能與主題相關等。



　　有關建議本月二十五日交由內務委員會討論，下月十四日交由立法會大會審議，刊憲後生效。

　　委員會原本亦討論禁止議員在點算法定人數期間離開會議廳，由於議員意見分歧，並可能違反《特權法》，決定擱置建議。

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