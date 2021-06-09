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非禮案疑犯發難 休班女警長受傷

2021-06-09 列印
　　一名三十二歲男子上周五晚上涉嫌在巴士非禮一名女性，一名五十歲休班女警長在現場協助，期間攔截疑犯時被拖行，嚴重受傷。警方前日拘捕涉案男子。

　　事發時，女事主下班坐巴士回家，閉目休息時發現右方胸部被觸碰，便與涉事男子理論。一名在現場的休班女警長主動協助，打電話要求支援並看守疑犯。其間，疑犯突然擺脫由巴士上層直衝下層，女警長嘗試攔截，卻遭疑犯拖行，由巴士上層跌落下層，頭部及肋骨受傷，最終疑犯逃走。



警方香港仔拉人

　　警方其後在沿線車站蒐證，成功鎖定疑犯，至前日在香港仔將其拘捕。

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