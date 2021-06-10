「雲頂夢號」抵港檢疫 準備公海遊 郵輪也谷針 頭獎任搭一年

本港疫情放緩，郵輪「公海遊」下月復辦。星夢郵輪「雲頂夢號」重返香港，為下月三十日公海遊做準備。星夢郵輪為鼓勵市民打針，今天正午十二時起開放大抽獎登記，頭獎是一年無限次登上「雲頂夢號」，入住豪華海景露台客房，價值三百八十萬元。政府批准郵輪公司下月底起復辦「公海遊」，船員和乘客均須打齊兩針，每艘郵輪的載客量為原載客量的五成。星夢郵輪「雲頂夢號」昨早八時駛入香港水域，停泊在南丫島以南接受檢疫，準備於下月三十日首航的「夏日海上遊」。頭獎價值380萬「雲頂夢號」是亞洲最大最寬敞的郵輪之一，航時會將調低載客量至一千六百八十人。雲頂郵輪宣佈，推出「豪華郵輪海上行宮大抽獎」，送出五份獎品，頭獎為一年無限乘搭「雲頂夢號」豪華海景露台客房年度郵輪通行證，每次最多供四人入住，約值三百八十萬元；二獎為可供六人入住的三日兩夜「雲頂夢號」皇宮庭苑別墅郵輪假期，價值逾十萬元；三獎將送出共三份，為三日兩夜「雲頂夢號」海景露台客房郵輪假期，每間房供四人入住，總值逾五萬四千元。網上報名日期為今天正午十二時至七月三十日晚，於七月三十日或之前在香港完成兩劑疫苗接種，以及年滿十八歲的香港市民可免費參加抽獎。星夢郵輪將於八月六日公佈得獎名單。葉劉捐名錶鼓勵黨員打針除了商界不斷提供打針誘因，政黨亦「出手」。新民黨下月舉辦抽獎活動，獎品總值約一百萬，包括由主席葉劉淑儀捐出的一隻名錶。年滿十八歲並打了兩針的黨員、員工等，由本月二十九日起至八月三十一日登記抽獎。此外，置地公司表示，已打針的員工可享兩天「疫苗假」，於指定日子前打針更可獲最高三千八百元的支援。若公司接種率於八月三十一日前達至七成，員工可獲額外兩天「疫苗假」。華人置業集團宣佈，與公務員事務局及其醫護團隊攜手合作，在銅鑼灣皇室大廈設置外展疫苗接種中心，為集團員工及家人，以及集團擁有或管理物業的租戶之員工及家人，提供復必泰疫苗接種服務，名額二百個，先到先得。集團將向該二百人送出禮品，包括集團透過旗下天發證券，以抽獎形式送出滙豐控股、港交所等股票，總值逾五十五萬元，頭獎為十手滙控股票，價值十九萬三千六百元。