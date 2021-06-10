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港府協助核實 中獎人士針卡

2021-06-10 列印
　　本港疫苗接種率僅為百分之二十四點一，各界紛紛送禮「谷針」，香港驟變「抽獎之都」。食衞局局長陳肇始表示，政府會加快處理有關抽獎的牌照，並協助核實中獎者是否已經打針。

　　被問及本港接種率不到七成，市民敬酒不喝，是否要喝罰酒，陳肇始答稱，就將來是否需要付費打針，聽到很多不同聲音，在現在免費大前提下，希望盡量鼓勵市民打針。



　　香港資訊科技商會榮譽會長方保僑向本報稱，各項網上抽獎的獎品總值以千萬元計，料會吸引大量市民參加，各抽獎主辦方需做好準備，應付網上登記抽獎的流量，以免網站無法運作致市民掃興。

　　就有議員建議政府便利市民在「安心出行」應用程式一次過參加抽獎，方保僑認為沒有必要將私營機構事項放入「安心出行」，避免引起爭議，亦無必要加重「安心出行」的負擔。
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