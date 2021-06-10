入境驗抗體 專家：難確保無走漏

本港昨日錄得四宗輸入確診個案，但本地零確診，是連續第二天，另有少於五宗初步確診。政府擬安排外來人士做抗體檢測，衞生防護中心轄下科學委員會建議，來自非高風險地區的入境者，若打了兩針並滿十四日，抵港後核酸病毒測試結果呈陰性，再檢驗出有抗體的話，在指定酒店檢疫日數減至七天，其後自我監察七天，這十四日內或每兩至三日須接受一次核酸測試。抗體測試的有效期為三個月，而康復人士亦要打一針疫苗。若旅客接種經世衞或內地批准、科學數據非常好的疫苗，都可接受。不過，香港醫務化驗所總會主席李偉振指出，驗抗體有一定限制，「篤手指」方法雖較易接受，試劑盒質素卻未必有絕對保證，難以確保「無走漏」。在防止輸入個案方面，李偉振指出，即使驗出帶抗體，不能確定患者是多久前受感染，若要提高抗體測試的準確度及敏感度，可能要抽血，這對採樣員的要求會較高。