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台增274本土確診 電視台染疫攝影師倒斃

2021-06-10 列印
　　台灣新冠疫情持續，單日新增二百七十四宗本土確診個案，再多二十五人死亡。其中在重災區台北市位於內湖的壹電視大樓，一名四十八歲攝影師周一被發現倒斃在公司廁所，遺體經檢驗後證實染疫，大樓隨即進行消毒及安排員工檢測。截至昨午包括女主播等十人亦發現確診。

　　據台灣傳媒報道，在今次爆發的本土疫情，累計已有超過一萬人確診、三百二十一人不治，死亡率增至約百分之三，高於全球平均死亡率百分之二點一六。



　　此外，廣東新增七宗本土病例，全部來自廣州，患者均是早前確診者的密切接觸者，其中五宗來自荔灣區。

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