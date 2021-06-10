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南韓擬下月啟動「旅泡」 首爾疫情反彈　

2021-06-10 列印
　　南韓新增六百零二人確診新冠肺炎，時隔四日再次增至六百宗以上，超過六成新個案來自首都圈。南韓政府預計，最快下月啟動「旅遊氣泡」方案，當局已經與多個國家及地區作初步溝通，包括新加坡、台灣、泰國、關島、塞班島等，計劃今後正式展開商討。

　　據了解，計劃初期只允許完成疫苗接種的人士跟團出遊，航班次數為每星期一至兩班，乘客上限為二百人，並只能在仁川機場和對象國家或地區指定的機場進出。



美下調對日旅遊警示

　　另外，日本疫情稍為緩和，單日新增一千八百多人染疫，東京都佔四百四十宗。美國國務院下調對日本的旅遊警示，由上月底最嚴重第四級的「不要前往」，下調一級至「重新考慮前往」。

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