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美股中段升39點

2021-06-10 列印
　　美國周三股市中段靠穩，杜指報三四六三九點，升三十九點；納指則報一三九六二點，升三十七點。滙控美國預託證券價格見四十八點一港元，跌零點三港元；騰訊則見五百九十九點三九港元，跌三點六一港元。紐約期金報每盎司一千八百九十二點五美元，跌一點九美元；紐約期油則報每桶七十點○六美元，升零點○一美元。

　　美國債息回落，十年期債息跌至一點五厘附近，而三十年期債券孳息率跌百分之一點三，至二點一八厘水平。

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