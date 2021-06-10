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內地豬肉急跌價　供港豬價仍高企

2021-06-10 列印
　　內地豬肉價格跌勢加劇，有傳媒報道本港豬肉零售價未見相應回落，有立法會議員認為應增加供應。

　　內地上月豬肉價格跌勢加劇，按年再跌近兩成四，創有記錄以來最大跌幅。本港的活豬供應主要來自內地，五月平均拍賣價每擔二千二百多元，比去年同期下跌約兩成半，但零售價沒太大減幅，有肉檔指因為供貨量不穩，來貨價波動；政府要求屠場實施日日清措施，限制市場運作，令豬肉價格不能下調。漁農界立法會議員何俊賢指出，非洲豬瘟爆發前，每日有約四千隻內地豬供港，之後減至約二千隻，令零售價一直高企。他建議政府要與內地商討，增加內地豬供港。



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