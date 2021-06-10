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青葵公路18分鐘兩車禍 鐵騎私家車猛撼箭嘴車

2021-06-10 列印
　　箭嘴工程車再成為失控車輛撼撞目標！青葵公路由前晚至昨日凌晨短短十八分鐘內，發生兩宗交通意外，先有電單車失控撞工程車令司機重傷命危，復有私家車再撞同一輛工程車，司機無恙但因拒絕酒精呼氣測試被捕。

　　現場是青葵公路往機場方向近長青隧道入口前，事發時因隧道進行工程，有箭嘴工程停泊在中線，只剩下慢線使用，工程車上的箭嘴燈亮着。首宗交通意外於前晚十一時許發生，四十一歲男子駕駛電單車駛至上址突失控，猛撼箭嘴工程車右邊尾車風琴式防撞欄，被拋墮地上手腳受傷，情況危殆。



　　約十八分鐘後，另一名四十一歲男子駕私家車駛至上址，疑收掣不及撞向同一輛箭嘴車工程車的左尾風琴式防撞欄，因他拒絕進行酒精呼氣測試被捕助查。

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