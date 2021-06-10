數碼港孕育五間獨角獸

成為獨角獸公司，即成立不足十年、未上市但估值逾十億美元的公司，是不少初創的目標。香港先後誕生九間獨角獸公司，當中五間由數碼港成功孕育。有獨角獸公司指，人脈網絡是公司成功晉身為獨角獸公司的關鍵，因此特別將辦公室設在數碼港，以利用其網絡，協助公司匯聚資金和人才。上月成為香港第九間獨角獸公司Animoca Brands於一四年成立，至今一直將辦公室設於數碼港，其聯合創辦人兼董事長蕭逸指，香港有很多可用的資金，但獲得資金並不容易。公司需要網絡將資金和人匯聚一起，而數碼港正為初創提供這種社區效應。Animoca Brands曾透過數碼港的網絡，成功將產品銷售予另一數碼港租戶IBM；亦於一九年與數碼港合作，將BGC全球區塊鏈遊戲大會首次引入香港，為手機遊戲及區塊鏈業界，推廣非同質化代幣（NFT）新概念如何應用於區塊鏈遊戲。蕭逸指，政府一直支持創科發展，公司亦曾獲創科生活基金資助。他認為，數碼港作為香港重點孵化器及數碼科技園區，其吸引及培養創科人才的工作非常重要，需更多資源配合及協助。除Animoca Brands外，數碼港的獨角獸公司亦包括GOGOX、Klook、WeLab及TNG。GOGOX聯合創辦人關俊文認為，初創公司要突圍而出，具價值的意念更需要完善的支援，而數碼港聚集一群初創互相學習幫助，為企業提供諮詢、培訓，是每間初創重要的資源。數碼港首席公眾使命官陳思源指，要成為獨角獸絕不容易，強調數碼港對初創支援持續及全面，同時一直針對性地為初創接通資金、生意、技術及專業服務，以提高其業務發展的速度及成功率。