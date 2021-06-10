陳啟宗希望香港所有學校教學都以普通話為主，下一代能做「中國夢」，並以普通話做夢。他認為廣東話如其他方言一樣，值得保留，但為香港的經濟前途，香港人更需要學好普通話；他又建議學校要以普通話為主要教學語言。香港在《港區國安法》實施下，他認為迎來最好的機遇，香港要做好「人心回歸」，整合「愛國愛港」力量。
陳啟宗冀港教學以普通話為主
陳啟宗希望香港所有學校教學都以普通話為主，下一代能做「中國夢」，並以普通話做夢。他認為廣東話如其他方言一樣，值得保留，但為香港的經濟前途，香港人更需要學好普通話；他又建議學校要以普通話為主要教學語言。香港在《港區國安法》實施下，他認為迎來最好的機遇，香港要做好「人心回歸」，整合「愛國愛港」力量。
「雲頂夢號」抵港檢疫 準備公海遊 郵輪也谷針 頭獎任搭一年
本港疫情放緩，郵輪「公海遊」下月復辦。星夢郵輪「雲頂夢號」重返香港，為下月三十日公海遊做準備。星夢郵輪為鼓勵市民打針，今天正午十二時起開放大抽獎登記，頭獎是一年無限次登上「雲頂夢號」，入住豪華海景露台...
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涉擾亂公共秩序被捕 深圳男撰「傾城之戀」謠傳疫情
近日內地網絡上流傳一篇《傾城之戀2021》的文章，文中稱：廣州南沙一名男子與一名女子約會就餐被感染，該女子之後來到深圳導致深圳多區展開大排查。該文迅速引起公眾關注，有激動網民更指「若真，好想挑這兩個出...
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馬克龍捱摑 譴責暴力 極右疑犯創辦地方武術團
法國總統馬克龍在視察德龍區期間與民眾交流時遭掌摑，涉嫌掌摑馬克龍的男子及一名拍攝片段的男子被捕。據報，掌摑者為二十八歲，是一名中世紀軍事愛好者，曾在當地成立武術團體，事發時他高喊極右主義的口號；另一疑...
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屋苑錄減價成交個案
據《星島地產網》報道，二手再錄減價成交，並獲用家承接，祥益高級客戶經理陳阿麗表示，屯門啟豐園4座中層G室，面積375方呎，兩房間隔，議價後以568萬易手，呎價15147元，據悉，買家為換樓客。原業主於...
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傳上限定價 每手賺1.74萬 時代天使暗盤勁升五成
時代天使（6699）下周三掛牌，內媒報道，該股將以招股價上限173元定價；凍資額約5800億元，在歷史「凍資王」中排行第五；超購逾2000倍，為今年亞軍。市場人士向本報透露，時代天使的場外交易價曾見2...
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英媒神算子「批命」 睇死衞冕葡軍
歐洲國家盃周五開鑼，英國媒體Talksport利用超級電腦預測今屆戰況，結果葡萄牙雖然在死亡F組次名出線，但能夠躋身四強的卻是同組勁敵法國和德國，以及英格蘭和比利時，最終高盧雄雞決賽加時險勝日耳曼軍團封王。 預測指出，衞冕的葡軍F組次名出線，首名是法國，德國僅以其中一支小組最佳第三名晉級。可是，前者十六強即遇上D組第一的英格蘭，結果加時負1:2出局。 葡萄牙今屆歐國盃被抽進死亡F組，新星祖奧菲歷斯首度亮相，但以天價加盟馬德里體育會兩季以來表現未符預期，三十六歲隊長C朗拿度老化問題明顯。該隊晉級之路更難行，客觀條件跟超級電腦預測相符。 貼法國高舉錦標 相反，高盧雄雞先後淘汰奧...
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【#凱特王妃加持】Kate Middleton攜蘇格蘭品牌Strathberry手提包 親民價掀搶購潮 官網現增配額發售
凱特王妃Kate Middleton與威廉王子William Prince（The Duke and Duchess of Cambridge），早前於蘇格蘭出席活動時，手攜Strathberry最新...
2021-06-08
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之前MIRROR的六場嘅演唱會一票難求，原來莫文蔚（Karen）都係MIRROR Fans：「係人都鍾意靚仔㗎啦！」而本月11日將再登紅館舉行人生最後一次個唱的Karen將展現舞台上最靚一面。她超興奮...
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社論——身教接種疫苗 老師有責
正當港府籌備為十二歲以上年輕人打針，美國走前一步，輝瑞藥廠擴大兒童接種疫苗的測試至十二歲以下，若結果正面，將為五至十一歲的兒童申請緊急使用疫苗的許可，香港的接種率和擴大打針部署均落後於美國，必須加快追上，學校老師是時候以身作則，先接種疫苗，作為身教，鼓勵學生去打針。 香港的新冠疫苗接種率僅二成八，而美國接種率已逾六成。觀乎美國疫情隨接種率上升而放緩，足證打針是唯一的控疫手段。香港要達至七成接種率，可謂「長路漫漫」，即使各界推出各式各樣的抽獎，打針人數有所上升，但要短期內達至七成，仍有相當的難度。政府準備把打針年齡降至十二歲或以上，現在就要推動更多年輕人準備打針。 家長為了保...
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馬場浮世繪——蔡明紹徐雨石和氣生財
昨晚徐雨石憑「電訊超班」、「中華威威」和「和氣生財」贏三W，其中「和氣生財」於第八場二班一千米賽事，由蔡明紹一放到底取勝。翻查紀錄，今季蔡明紹與徐雨石合作可謂貴精不貴多，連同昨晚的「和氣生財」總共只有...
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