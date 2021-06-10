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陳啟宗冀港教學以普通話為主

2021-06-10 列印
陳啟宗冀港教學以普通話為主
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　　香港再出發大聯盟昨舉辦線上研討會，探討十四五規劃下的滬港合作，恒隆地產董事長陳啟宗（見圖）表示，國安法下香港有最好的機遇，呼籲香港人要把握，不能再以自己為本位，「世界的局勢發展得非常迅速，國家不可能等香港，有香港最好，沒香港也不是太大的問題。香港人要問自己一個問題，就是誰更需要誰。」

　　陳啟宗希望香港所有學校教學都以普通話為主，下一代能做「中國夢」，並以普通話做夢。他認為廣東話如其他方言一樣，值得保留，但為香港的經濟前途，香港人更需要學好普通話；他又建議學校要以普通話為主要教學語言。香港在《港區國安法》實施下，他認為迎來最好的機遇，香港要做好「人心回歸」，整合「愛國愛港」力量。



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