反修例兩周年六月十二日即本周六為反修例示威兩周年。有網民近日在網上發文，號召市民到銅鑼灣聚集。據悉，警方暫定當日部署逾千警力，以應對突發情況，實際警力會因應情況作出調整。有網民近日發起「六一二香港人 如水再聚」活動，號召市民本周六晚七時到銅鑼灣聚集。帖文形容，「踏入六月，抗爭之路嘅第二年」，當全球當日有活動聲援香港時，港人應站出來「證明畀全世界睇，香港人仍然堅持緊」。據悉，警方經初步評估，已擬定部署過千警力應對，但實際警力會視乎情況作出調整，各總區應變大隊將有部份人員隨時候命，防止有人乘機犯案。早前六四事件三十二周年，警方第二年反對支聯會舉辦維園晚會，在當日部署七千警力在多區戒備，並首度引用《公安條例》封閉維園中央草坪及足球場。期間以涉嫌煽動他人參與未經批准集結等罪名，拘捕至少六人。根據警方最新資料，一九年六月九日至今年四月三十日，警方於各示威活動中拘捕一萬○二百六十人，控罪包括參與暴動、非法集結、縱火及藏有攻擊性武器等。截至今年四月三十日，二千六百二十四人已或正在司法程序處理的人士當中，一千人須承擔法律後果，包括七百一十五人被定罪；其餘人士的司法程序仍在進行中，另有二十五人經警司警誡後被釋放。