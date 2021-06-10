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侮辱國旗及區旗 保安判社服令

2021-06-10 列印
　　三十八歲男物業管理員去年十月三日凌晨，因政見及酗酒問題，在元朗安寧路扯掉插在欄杆上的八面國旗，並棄於路上及河道，又拆下一面區旗放在褲袋。被告早前承認侮辱國旗及侮辱區旗兩罪。裁判官水佳麗昨判刑時指本案是「飲完酒後出嚟嘅案情」，直指被告行事不經大腦，判被告每項控罪二百四十小時社會服務令，同期執行。水官引述報告內容指，被告黃卓傑有良好教育背景，多年來力求上進，被告若在犯案前考慮家庭，考慮母親對他的依賴，便不應犯案，事件可提醒被告要戒酒，寄語被告「請珍惜你嘅自由，擁有一切」，認為尚有空間給予被告機會，惟強調「機會只有一次」。



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