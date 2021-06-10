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《迪士尼尋夢奇緣》戶外騷6‧30登場

2021-06-10 列印
　　香港迪士尼樂園「奇妙夢想城堡」舞台在今個夏天，會呈獻全新戶外音樂派對《迪士尼尋夢奇緣》，將於本月三十日登場。

　　長約二十分鐘的全新舞台匯演《迪士尼尋夢奇緣》，暫定每天表演四至五場。既有全新原創主題曲「Follow Your Dreams」，耳熟能詳的主題曲亦會被注入不同的曲風；全新城堡的護城河設有噴泉特效，因應每個迪士尼朋友追夢故事的高潮而起伏，水花亦隨著音樂節奏等舞動。



　　整個戶外音樂派對共分為六幕，由米奇帶領登場，一眾迪士尼朋友包括首次在香港迪士尼登場的《玩轉極樂園》主角米哥（Miguel）亦會現身。

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