恢復全日面授課 接種率須達七成 學生打針搭快車 三種途徑方便門

政府上周批准復必泰新冠疫苗的接種年齡下限降至十二歲，全港二十四萬名十二至十五歲的青少年，可分三途徑打針。由今早九時起可上網預約，最快下周一打針；當局會向學校提供特別預約及接送服務，讓學生集體去打針；亦可派外展隊到學校為學生施針。教育局表示，全港僅一成八教師打了針，指學校的接種率須達七至八成，才有條件恢復全日面授。公務員事務局局長聶德權指，當局會提供三個接種途徑，方便學生及家長打針：一，十二至十五歲青少年於今早九時起可以上政府網站預約，下周一起到社區中心接種復必泰疫苗，接種當日須帶同家長同意書，而同意書範本可從政府網站下載；二，政府會為學校預留接種時段，安排校巴接送有意打針的學生、家長及教職員，往返學校及社區中心，料最快本月二十一日實施；第三，若有學校達到一定數量者要打針，而校內有合適場地及清潔安排，當局可派外展隊到學校為學生打針，料最快本月二十八日起開展。初步構思，若學校有三百人想打針，可獲外展打針服務，並在一日內完成。21日開始專車接送打針聶指出，目前全港十六歲以上人口的接種率近兩成五，遠不足以達至群體免疫。他稱，本港花費六十九日才令打針人數達一百萬，已無空間再花費第二、三個六十九日慢慢施針，重申本港使用的兩款疫苗都安全，呼籲市民盡早打針。食衞局局長陳肇始引用復星醫藥提供的數據指，十二至十五歲青少年接種兩劑復必泰疫苗後，產生抗體水平較成年人高，可百分百預防發病。青少年打針後的副作用與成年人相若，主要是針口痛、疲倦、頭痛等。至於何時批准十二歲以下兒童打針，她稱須視乎藥廠有否提交足夠科學數據支持。被問及接種率高與低的學校，日後防疫措施會否有異，教育局局長楊潤雄稱兩者當然有分別，指專家認為學校師生的接種率須達七、八成，就有條件恢復全日學習活動。防疫措施視接種率釐定楊補充，截至上月初，全港僅有一成八教師已打針，若老師因某些原因未能接種疫苗，屆時或可以定期檢測方式代替，重申決定前會諮詢專家意見，亦會讓學校有足夠時間準備。