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學校湊夠300人 外展隊始到場打針

2021-06-11 列印
學校湊夠300人 外展隊始到場打針
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　　就政府提供三個接種途徑，方便師生打針。香港資助小學校長會名譽主席張勇邦以其學校為例，指五班小六學生約有一百二十五人，若外展接種服務的報名人數需三百人，即使全數小六學生選擇打針，亦須開放接種名額予校內員工、老師、家長才可達標。

　　張稱，學校未有正式收集家長對於打針的意見，暫時知道反應不一，但個別家長對疫苗安全性存疑，亦有人希望接種科興疫苗。他將安排專家到學校向學生及家長講解接種事宜，盼在暑假前完成接種。



　　新界校長會副主席朱偉林認為，由當局派外展隊到學校接種可提高接種意欲，亦歡迎當局容許幾間鄰近學校集中學生一齊接種，令小學較易達至人數門檻。
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