  • 2021年6月11日 星期五
  • 30º
  • 78%
熱門： 九展周庭港姐李丞責打針優惠

日報新聞 > 港聞

連續三天本地零確診

2021-06-11 列印
　　即使出現英國變種病毒確診個案，本港疫情仍然平靜。昨天錄得兩宗新冠肺炎輸入個案，本地則連續第三天零確診，另有少於五宗的初步確診。

　　輸入個案中，由英國抵港的二十歲男患者，被驗出帶有L452R變種病毒株；此外，一名從毛里塔尼亞抵港的五十一歲男患者，在大角咀香港旺角帝盛酒店接受檢疫，被驗出帶有N501Y的變種病毒株。兩名病人均未有接種疫苗，亦沒有出現病徵。



想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd